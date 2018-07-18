Зеленка возвращается. Разборки борцов с коррупцией

При предыдущей власти в Украине изобрели универсальный способ противостояния акциям протеста – ответные провокации. Так появилось обливание зеленкой оппозиционных депутатов и протестующих, потом были люди с морковкой, которые бегали за Арсением Яценюком, а закончилось все это Антимайданом.

И вот через четыре года после Евромайдана, старые технологии вернулись. Причем применяют их в борьбе антикоррупционных органов между собой.

Корреспондент.net разбирался в событиях вокруг НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Спасти Холодницкого

У руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого проблемы давно. Еще весной в его кабинете был установлен жучок, слушали Холодницкого месяц. Итогом этой прослушки стало обращение ГПУ и НАБУ в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с требованием уволить Холодницкого с должности.

Из записанных разговоров в кабинете главы САП выплывают факты “слива” Холодницким материалов уголовных дел подозреваемым, предупреждения их об обысках и других следственных действиях, давления на прокуроров и прочего. В НАБУ считают, что, учитывая такие факты, Холодницкий не может занимать свою должность.

Решение квалификационно-дисциплинарной комиссии ожидается на днях, но в СМИ уже опубликовали ее выводы. В них претензии к Холодницкому признаются обоснованными, но уволить его не рекомендуют – якобы по законы не положено.

В НАБУ с такими выводами не соглашаются и предлагают дождаться все-таки окончательного официального решения.

И вот пока Холодницкий находится в таком подвешенном состоянии, САП принимает ряд резонансных решений. Самое скандальное – закрытие знаменитого дела по “рюкзакам Авакова”, в котором главный подозреваемый – сын министра внутренних дел.

НАБУ в шоке, там завершили расследование, передают дело в суд, и тут его вдруг закрывают. Холодницкий утверждает, что привлечение к уголовной ответственности сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря невозможно из-за отсутствия доказательств. По его словам, третий подозреваемый по делу Владимир Литвин после ознакомления с материалами производства дал показания, что именно он совершил единолично преступление - "победив на тендере, изготовил некачественные рюкзаки и по поддельным документам поставил их МВД Украины, другие подозреваемые к этому отношения не имели и о факте поставки некачественных рюкзаков не знали".

Протест против Холодницкого

Активисты уверены, что закрытие дела против сына Авакова – не случайно, это плата Холодницкого за сохранение в должности, такой себе “договорняк”. Поэтому общественная организация Центр противодействия коррупции (ЦПК) объявила, что 17 июля состоится акция "Холодницький, пакуй речі і на вихід!". В сообщении упоминается, что последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало закрытие "дела рюкзаков".

Но на акцию протеста пришли не только активисты из ЦПК. Под здание Антикоррупционной прокуратуры также оказалась группа пенсионеров под предводительством Всеволода Филимоменко, ранее снимавшего сюжеты, в которых пытался обвинить главу ЦПК Виталия Шабунина в коррупции.

Кроме того, под САП пришел Илья Кива – соратник министра внутренних дел Арсена Авакова в сопровождении пенсионеров и мужчин в камуфляжной одежде с флагами Социалистической партии. Кива заявил, что возглавляемая им группа людей пришла под стены САП "требовать справедливости" и привлечения к уголовной ответственности главы НАБУ Артема Сытника. Почему пришли они под стены САП? Почему тогда же когда там была запланирована акция против Холодницкого? В каких фактах коррупции они подозревают Сытника? На эти вопросы четких ответов у Кивы нет.

В итоге "тролли" Филимоненко провоцировали участников акции и журналистов, обвиняя их в том, что они пришли под здание САП за деньги. Шабунина облил зеленкой мужчина в военной форме. Немного зеленки брызнули также на лицо Илье Киве . Полиция спокойно наблюдала за инцидентом, не пытаясь задержать напавших на Шабунина мужчин.

ЦПК сообщил, что после того, как Шабунина облили зеленкой, у него диагностировали химический ожог обоих глаз. Сам Шабунин записал видеокомментарий, в котором выразил убеждение, что его облили зеленкой сторонники Авакова, которые пришли защищать закрывшего дело против Авакова-младшего Холодницкого.

Протест под НАБУ

В тот же день собрался протест и под зданием НАБУ. В чем суть этого действа разобраться было особо сложно. Протестующие обвиняли руководителя НАБУ Артема Стыника в коррупции. Повод – его встреча с президентом Петром Порошенко в доме главы государства. Сытник факт встречи подтвердил. По его словам, говорил с президентом об Антикоррупционном суде. Каковы факты коррупции руководителя НАБУ – не понятно.

"Группа так называемых протестующих, которая утром здесь находилась, прорвалась внутрь, прошла через турникет. Внутри они поломали мебель, набросали мусор, покидали торты Roshen (тортами Roshen бросали и в Шабунина, кстати)", - рассказала СМИ спикер НАБУ Дарья Манжура.

По словам представительницы НАБУ, полиция наблюдала за происходящим, однако вмешалась только в тот момент, когда неизвестные начали крушить мебель. Правоохранители вывели их из здания.

Украинская правда со ссылкой на свой источник пишет, что организатором акции был человек по имени Иван Грабарь.

"Утром был так называемый АТОвец Ваня Грабарь с группой так называемых "протестующих". Вломились внутрь, разбросали мебель. Полиция стояла, смотрела. Уже когда они внутри начали крушить, их вывели", - рассказал собеседник издания.

Глава НАБУ Артем Сытник заявил, что попытка провокации под НАБУ - это "поддержка человека, организовавшего закрытие дела Авакова".

Сытник добавил, что зафиксированные факты грубых нарушений со стороны Холодницкого предусматривают увольнение из прокуратуры.

"Если сейчас кто-то это освятит и скажет "хорошо, это является допустимым поведением для прокурора", тогда будет трудно не только НАБУ, но и всей правоохранительной системе. Появились титушки, появилось определенное давление", - сказал Сытник.

Директор НАБУ добавил, что его ведомство готово к последствиям: "Наверное, это то, что было обещано за закрытие дела "рюкзаков Авакова".

Методы Януковича возвращаются?

Народный депутат Мустафа Найем считает, что случившееся вчера под Специализированной антикоррупционной прокуратурой – очень тревожный знак.

“Речь не только о зеленке – о том, как вообще все было обставлено. Против мирной акции протеста использовали ровно те же технологии, с которых начиналось падение Виктора Януковича и Виталия Захарченко. Подставные активисты, титушки, якобы политическое противостояние, общественные формирования и, наконец, насилие и бездействие сотрудников правоохранительных органов”, - отмечает депутат.

По его мнению, в противозаконных действиях против активистов участвовали действующие и бывшие сотрудники Национальной полиции, а также члены общественных формирований, деятельность которой также курируют бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов.

Источник: korrespondent.net