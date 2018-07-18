В Украине станут чаще проверять детские лагеря

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) участит проверки детских лагерей после инцидента с массовым отравлением в лагере Ястребок (Донецкая область). Об этом сообщила журналистам и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун после пресс-брифинга в среду, 18 июля, передает Интерфакс-Украина.

"Недавно сняли мораторий на проверки. Это (инцидент - ред.) подпадает под компетенцию Госпродпотребслужбы, они будут больше заниматься проверками в детских лагерях. В министерстве сформированы инструкции, в соответствии с санитарными нормами, они направлены нашим департаментам и в детские лагеря", - сказала она.

По словам и. о. министра, на данный момент зафиксировано отравление 91 человека. Минздрав предусматривает, что речь идет об отравлении сальмонеллезом.

"Мы вместе с лабораторным центром в Донецкой области и Госпродпотребслужбой взяли анализы крови, воды, пищи, воды из бассейна, чтобы посмотреть, что случилось. Шесть человек работают в пищеблоке, из них четверо взрослых заболели, трое взрослых, которые там работают, но большинство - это дети. Похоже, что это инфекция, возможно, сальмонеллез, но результаты анализа должны быть завтра утром (в четверг - ред.)", - отметила Супрун.

Напомним, 16 июля произошло массовое отравление в детском учреждении оздоровления и отдыха Ястребок (Сосновое Лиманского района Донецкой обл.): недомогание почувствовали 60 детей, из них госпитализировано 33 ребенка.

Вскоре в Донецкой области закрыли лагерь, где отравились полсотни детей.

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Источник: korrespondent.net