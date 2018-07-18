Трамп оскорбил жителей Черногории

Президент США Дональд Трамп усомнился в необходимости коллективной самообороны стран НАТО, предусмотренной 5-й статьей Североатлантического договора. Говоря о Черногории в интервью телеканалу Fox News в среду, 18 июля, Трамп заявил, что американские войска не должны защищать эту страну, поскольку "это очень несправедливо, ведь они даже не платят".

Кроме того американский президент обвинил жителей Черногории в "агрессивности". По мнению Трампа, Черногория - это крошечная страна с "очень сильными и очень агрессивными людьми". "Они могут разозлиться, и - поздравляю! - у вас Третья мировая война", - заявил Дональд Трамп.

В ответ на заявление Трампа официальный представитель Североатлантического альянса подчеркнул, что статья о коллективной самообороне государств-членов НАТО "безусловна и нерушима". Он напомнил, что, согласно 5-й статье, "нападение на одного - это нападение на всех". "Президент Трамп четко обозначил, что США полностью преданны НАТО, и наш альянс силен", - отметил представитель НАТО.

Черногория вступила в НАТО 5 июня 2017 года, став самой молодой участницей Альянса. Ее оборонные расходы в 2017 году, согласно открытым источникам, составили 66 млн евро, то есть 1,66 процента ВВП страны.

Отметим, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия крайне негативно отнеслась бы к расширению НАТО за счет Грузии и Украины.

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net