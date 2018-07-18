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18. 07. 2018

Россия сообщила ЕСПЧ о состоянии здоровья Сенцова

Европейский суд по правам человека получил информацию от России относительно состояния здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в российской тюрьме. Об этом в среду, 18 июля, сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает РБК-Украина.

"По нашей информации, суд затребовал от РФ объективную и независимую оценку медиков относительно состояния здоровья Сенцова... РФ уже направила в ЕСПЧ определенную информацию, суд ее обрабатывает", - сказал Петренко.

Вместе с тем, как напомнил министр, ранее Украина подала соответствующее заявление в ЕСПЧ относительно немедленного обязательства РФ предоставить информацию о состоянии здоровья Сенцова.

"Украина действительно подала заявление по специальному параграфу регламента ЕСПЧ относительно немедленного обязательства РФ предоставить информацию о состоянии здоровья Сенцова и обеспечить ему доступ врачей и фактически освободить от незаконного удержания в связи с тем, что он пребывает в состоянии голодовки", - сказал Петренко.

Напомним, Олег Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году и приговоренный в России к 20 годам за якобы подготовку теракта, голодает с 14 мая.

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Источник: korrespondent.net

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