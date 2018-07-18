Супрун назвала причину отравления под Славянском

Причиной отравления в детском лагере Ястребок в Донецкой области, вероятно, стала инфекция сальмонеллеза. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на брифинге в среду, 18 июля.

По ее словам, совместно с лабораторным центром в Донецкой области и Госпродпотребслужбой собраны анализы крови, воды, продуктов питания и воды с бассейна.

"Шесть человек работает в пищеблоке, из них четверо взрослых заболели, и еще другие взрослые, которые там работают, но большинство – это дети. Сейчас выглядит, что это инфекция, возможно, сальмонеллез, но завтра утром должны быть последние результаты этого анализа", - сказала Супрун.

По ее словам, дети проходят лечение, большинство из них находятся в средней степени тяжести. "Такие случаи происходят часто летом. Но тут много детей заболели одновременно", - уточнила Супрун.

По последний данным Госпродпотребслужбы, на середину дня 18 июля из детского лагеря Ястребок с признаками острой кишечной инфекции госпитализировали 91 человека. Среди пострадавших - 76 детей и 15 взрослых.

Напомним, 18 июля 2018 года из детского лагеря Ястребок госпитализировали с острой кишечной инфекцией 84 человека, из которых 68 детей. Правоохранители начали расследование.

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Источник: korrespondent.net