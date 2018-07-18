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18. 07. 2018

Венгрия вышла из сделки по миграции с ООН

Венгерское правительство приняло решение о выходе из международной сделки по миграции, из которой США вышли в конце 2017 года. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в среду, 18 июля.

По мнению венгерских властей, эта сделка поощряет нежелательные и потенциально опасные для всего мира перемещения людей. Это соглашение "опасно для Венгрии и всего мира", и оно "вдохновит миллионы людей для того, чтобы собраться в путь", считает венгерский министр.

Ранее Будапешт неоднократно выражал сомнения относительно того, что оно может обязать страны-участницы соглашения открыть границы для мигрантов.

Данный пакт - первое международное соглашение, регулирующее ситуацию с миграцией во всем мире. Его разработка началась после того, как число переселяющихся по всему миру людей выросло до 250 млн или 3% населения Земли.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что он и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в вопросах миграции видят мир по-разному.

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Источник: korrespondent.net

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