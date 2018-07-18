Конституционный суд возобновил соцгарантии чернобыльцам

Конституционный суд (КС) Украины принял решение по делу по конституционному представлению 50 народных депутатов и возобновил социальные гарантии пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, отмененные законом №76-III, принятым в конце 2014 года. Об этом в среду, 18 июля, сообщает пресс-служба КС.

В частности, суд пришел к выводу, что закон О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы от 28 февраля 1991 года (№796-XII) с изменениями в редакции закона №76-III противоречат статьям Конституции Украины.

Установлено, что предусмотренные льготы предоставляются при условии, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу в порядке, определенном Кабмином. Кроме того, чернобыльцам, которые одновременно имеют право на другие льготы и компенсации, предусмотренные законодательством Украины, льготы и компенсации предоставлялись на выбор.

КС установил, что выполнение государством долга по сохранению генофонда украинского народа требует, в частности, надлежащего объема государственных расходов, в частности, в сферу здравоохранения, социального обеспечения и их эффективного использования.

"Льготы, компенсации и гарантии являются особой формой возмещения ущерба указанной категории граждан, поэтому отмена или ограничение этих льгот, компенсаций и гарантий без равноценной замены будет свидетельствовать об отступлении страны от ее конституционного долга", - говорится в решении КС.

В решении суда также отмечается, что льготы, компенсации и гарантии, установленные в законе №796-ХII, являются особой формой возмещения ущерба таким лицам за утраченное здоровье, моральные и физические страдания, ограничения в реализации своих способностей и возможностей обеспечить себе достойный уровень жизни. Кроме того, КС отметил, что уровень соцзащиты чернобыльцев должен быть таким, чтобы обеспечивать им достойную жизнь, и не должен зависеть от имущественного положения их семей.

Таким образом, КС считает, что предусмотренные оспариваемыми положениями изменения в закон №796-ХII, касающиеся ограничения или отмены льгот, компенсаций и гарантий, привели к сужению прав пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, снижению уровня их соцобеспечения и фактически являются отказом государства от своих обязательств, предусмотренных статьей 16 Конституции Украины.

Как сообщается, указанные положения утрачивают силу со дня принятия этого решения Конституционным судом.

КС также установил, что со дня принятия им этого решения статьи 53 и 60 закона №796-ХII должны применяться в редакции до внесения изменений законом №76-III. Решение КС является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

Напомним, ранее Кабмин ввел новый порядок выдачи удостоверений лицам, пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и другим категориям граждан.

Перед этим сообщалось, что президент Петр Порошенко подписал указ о возрождении Чернобыльской зоны и усилении социальной защиты ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

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Источник: korrespondent.net