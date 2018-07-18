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18. 07. 2018

На учениях в Тихом океане потопили десантный корабль

На международных военно-морских учениях RIMPAC в 100 км от берегов Гавайев в качестве учебной цели был торпедирован 52-летний десантный корабль класса Ньюпорт USS Racine.

Судно, которое отбуксировали подальше от берега, попало под авиаудары, ракеты с наземных установок и торпеды с подлодки. Такой этап учений называется операция SINKEX.

Несмотря на значительные повреждения, корабль затонул на глубине около 5 км не сразу.

Напомним, с 9 по 21 июля в Одессе проходят украинско-американские учения Sea Breeze-2018.

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Источник: korrespondent.net

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