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18. 07. 2018

ООН осудила насилие и запугивание ромов в Украине

Организация Объединенных Наций призвала Украину принять меры для прекращения систематических преследований ромского национального меньшинства. Об этом говорится в официальном заявлении экспертной группы ООН, опубликованном в среду, 18 июля.

"Мы осуждаем эти отвратительные акты запугивания и насилия в отношении представителей ромского меньшинства в Украине", - говорится в заявлении.

В ООН также выразили серьезную обеспокоенность ростом ненависти и насилия на расовой почве в отношении этого сообщества - особенно против ее уязвимых членов, женщин и детей.

Эксперты призвали украинскую власть принять все необходимые меры для соблюдения международных обязательств по правам человека, в том числе по защите прав лиц, принадлежащих к национальным, этническим, религиозным и языковым меньшинствам.

Ранее сегодня координатора С14 Сергея Мазура на два месяца посадили под домашний арест. Его обвиняют в организации погрома лагеря ромов на Лысой горе в Киеве. 

Отметим, что за несколько месяцев в Украине произошло шесть нападений на поселения ромов. Во время последнего из них, которое произошло 23 июня на окраине Львова, один человек погиб и четверо получили ранения.

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Источник: korrespondent.net

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