ООН осудила насилие и запугивание ромов в Украине

Организация Объединенных Наций призвала Украину принять меры для прекращения систематических преследований ромского национального меньшинства. Об этом говорится в официальном заявлении экспертной группы ООН, опубликованном в среду, 18 июля.
"Мы осуждаем эти отвратительные акты запугивания и насилия в отношении представителей ромского меньшинства в Украине", - говорится в заявлении.
В ООН также выразили серьезную обеспокоенность ростом ненависти и насилия на расовой почве в отношении этого сообщества - особенно против ее уязвимых членов, женщин и детей.
Эксперты призвали украинскую власть принять все необходимые меры для соблюдения международных обязательств по правам человека, в том числе по защите прав лиц, принадлежащих к национальным, этническим, религиозным и языковым меньшинствам.
Ранее сегодня координатора С14 Сергея Мазура на два месяца посадили под домашний арест. Его обвиняют в организации погрома лагеря ромов на Лысой горе в Киеве.
Отметим, что за несколько месяцев в Украине произошло шесть нападений на поселения ромов. Во время последнего из них, которое произошло 23 июня на окраине Львова, один человек погиб и четверо получили ранения.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby