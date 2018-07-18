Суд Испании принял решение об экстрадиции Онищенко

Испанский суд принял решение об экстрадиции в Украину беглого нардепа Александра Онищенко. Об этом он сам заявил в интервью Стране в среду, 18 июля.

"Суд принял решение об экстрадиции, но последнее слово за испанским правительством", - пояснил он.

"Кроме того, если испанцы примут решение о выдаче, этого не случится, до момента пока не будет принято решение по предоставлению мне политического убежища. Это отдельный процесс. Параллельно адвокаты будут подавать жалобу в Конституционный суд Испании", - объяснил Онищенко.

Нардеп утверждает, что об экстрадиции в Испанию ездил договариваться лично президент Петр Порошенко.

"Процесс по экстрадиции три месяца длился. И решение отдали на следующий день после того, как он уехал после первого официального визита", - обосновал Онищенко свою версию.

При этом суд не ограничил выезд нардепа из страны.

На вопрос, когда он намерен опубликовать вторую пленку с голосом президента, на которой обсуждается Юлия Тимошенко, Онищенко ответил: "Осенью. И не вторую, а сразу третью. Вам понравится. Вторую оставлю для финиша".

Напомним, 18 апреля Онищенко обнародовал первую часть записи разговора, как он утверждает, с участием Порошенко. В разговоре речь шла об экс-министре экологии и природных ресурсов Николае Злочевском и его предложении по заключению контрактов с Нафтогазом и другими госкомпаниями с тем, чтобы "поделиться с Порошенко долей".

Позже САП открыла уголовное дело по материалам из пленок Онищенко.

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Источник: korrespondent.net