Появилось видео падения самолета в ЮАР, снятое из его салона

В сети опубликовали видео момента падения пассажирского самолета CV340 в Южно-Африканской Республике, снять одним из его пассажиров из салона воздушного судна. Об этом в среду, 18 июля, сообщает News 24.

Указано, что момент аварии двухмоторного самолета на камеру телефона снял один из его пассажиров, который в итоге остался жив.

В частности, на записи видно, как из-под крыла самолета, в районе расположения одного из двигателей, вырывается пламя, а сам самолет начинает снижаться, а затем падает на землю. После падения экран на время становится черным, однако запись продолжается. Затем снова становится видно салон самолета.

Напомним, инцидент произошел 10 июля возле южноафриканской Претории. Самолет совершал развлекательный полет и упал вскоре после взлета из аэропорта Вандербум. В аварии погибли два человека и ранены около 17. Самолет CV340 1954 года выпуска принадлежал Музею авиации Нидерландов Авиадром. Управление гражданской авиации ЮАР начало расследование инцидента.

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Источник: korrespondent.net