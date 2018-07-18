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18. 07. 2018

США больше не являются целью России - Трамп

США больше не являются целью России, как было во время ее вмешательства во внутренние американские дела. Об этом в среду, 18 июля, заявил президент Дональд Трамп на пресс-конференции, передает Reuters.

В частности, главе государства был задан вопрос, остаются ли США целью России, как утверждают в разведывательном сообществе. Трамп ответил: "Нет".

Напомним, днем ​​ранее американский президент, выступая перед журналистами по итогам встречи с президентом Владимиром Путиным, согласился с выводами американских спецслужб, что Россия вмешивалась в ход выборов в США в октябре 2016 года. Он добавил, что его слова во время пресс-конференции неверно поняли, и он не отрицал российского вмешательства.

Встреча Путина и Трампа прошла 16 июля в Хельсинки. На ней обсуждались ситуация в Сирии, в Украине и проблемы российско-американских отношений, в частности, вопрос о вмешательстве в выборы в США.

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Источник: korrespondent.net

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