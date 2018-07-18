В Украине умерли более тысячи младенцев в 2018

За январь-май 2018 года в Украине умер 1091 ребенок в возрасте до одного года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины на сайте ведомства.

В частности, отмечено, что за январь-май 2018 года общее число умерших составило 254 221 человек, из них детей в возрасте до одного года - 1091 человек.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года умерло 253 568 человек, из них младенцев - 1150 человек.

Численность населения в Украине, по оценке, на 1 июня составила 42 млн 279,6 тыс. человек. В течение января-мая численность населения уменьшилась на 106,8 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Украине проведут пробную перепись населения.

Напомним, прогнозируется, что до 2050 года украинцев станет меньше на 5,5 млн человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net