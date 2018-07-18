В Мукачево полиция со стрельбой задержала наркоторговцев

В Мукачево Закарпатской области полиция в среду, 18 июля, провела спецоперацию по задержанию членов организованной группы наркоторговцев. В ходе задержания один из злоумышленников оказал сопротивление полицейским, поэтому к ним применили огнестрельное оружие, сообщает пресс-служба областной полиции.

В частности, правоохранители установили, что участники группы наркодельцов в течение длительного времени занимались изготовлением и поставкой наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах - как на территории региона, так и за его пределами.

У задержанных изъята крупная партия наркотических средств, а также огнестрельное и холодное оружие, информировали в полиции.

"В ходе задержания один из злоумышленников оказал сопротивление законным требованиям полицейских. Поэтому для остановки транспорта, в котором передвигался злоумышленник, сотрудники полиции были вынуждены применить огнестрельное оружие. Пострадавших нет. Все члены группы задержаны. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.

В свою очередь лидер националистического движения Карпатская сечь Тарас Деяк сообщил в Facebook, что задержанные наркоторговцы - цыгане.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье сгорел детский дом в поселке ромов.

Перед этим закарпатские ромы вышли на акцию протеста против погрома лагеря во Львове.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net