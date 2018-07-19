В Конгрессе США потребовали допросить переводчицу Трампа

Сенатор-демократ от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин, а также демократ, член палаты представителей США Билл Паскрел призвали допросить на слушаниях в Конгрессе переводчицу, которая присутствовала на личных переговорах президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. Первая об этом написала на своей странице в Twitter Шахин. ​Она считает, что открытые слушания с участием переводчицы "раскроют то, что главы государств обсуждали в частном порядке". Первая об этом написала на своей странице в Twitter Шахин. ​Она считает, что открытые слушания с участием переводчицы "раскроют то, что главы государств обсуждали в частном порядке".

"Эта переводчица может помочь определить, чем Трамп поделился или что пообещал Путину от нашего имени", − заявила сенатор.

Паскрел в свою очередь высказал подобную инициативу в письмах председателю Комиссии по надзору ​Трею Гауди, а также члену палаты представителей и Комиссии по надзору Элайдже Каммингсу, передает The Hill.

"Принимая во внимание уступки, которые Трамп публично сделал на встрече Путину, Конгресс и американцы заслуживают того, чтобы узнать подробности их личной беседы", − отметил Паскрел в письме.

Среди "уступок" президента США он, в частности, назвал слова Трампа, "направленные против разведывательного сообщества США, американских правоохранительных органов и военных чиновников относительно нападения России на демократию Соединенных Штатов" и вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года.

Сенатор считает, что присутствовавшая на переговорах как переводчик Марина Гросс является единственным надежным свидетелем беседы двух мировых лидеров.

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Источник: korrespondent.net