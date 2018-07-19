Лента RSS
Подписаться на ленту
19 июля 2018, четверг, 03:09
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,31
19. 07. 2018

В Ираке произошла серия взрывов

В иракском Киркук в результате трех мощных взрывов один человек погиб и еще 13 пострадали, сообщает Rudaw.

По информации портала, первый взрыв произошел в центре города, второй на автомобильной магистрали, а третий около детской больницы.

Как отмечается, несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

По данным Reuters, ответственность за инцидент, скорее всего, несет группа суннитских боевиков, которая все еще совершает нападения вблизи Киркука и некоторых других частей страны.

Взрыв в Багдаде унес жизни не менее 18 человек

Напомним, в результате взрыва бомбы в пакистанской провинции Белуджистан погибли не менее 140 человек и еще около 200 получили ранения. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Стадии взросления человека: 1) Боится фильмов с Фредди Крюгером. 2) Смеется над фильмами с Фредди Крюгером. 3) Согласен с Фредди Крюгером.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.