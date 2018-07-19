В Турции прекратил действовать режим ЧП

В Турции прекратил действовать режим чрезвычайного положения, сообщает Анадолу.
Отмечается, что его действие официально завершилось этой ночью в 01.00 по местному времени.
Напомним, изначально режим ЧП был введен в Турции 20 июля 2016 года после неудавшейся попытки госпереворота. Он продлевался семь раз и позволял президенту и правительству страны вводить новые законы без одобрения парламента.
Эпоха переворотов в Турции завершена – Эрдоган
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby