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19. 07. 2018

В Турции прекратил действовать режим ЧП

В Турции прекратил действовать режим чрезвычайного положения, сообщает Анадолу.

Отмечается, что его действие официально завершилось этой ночью в 01.00 по местному времени.

Напомним, изначально режим ЧП был введен в Турции 20 июля 2016 года после неудавшейся попытки госпереворота. Он продлевался семь раз и позволял президенту и правительству страны вводить новые законы без одобрения парламента.

Эпоха переворотов в Турции завершена – Эрдоган

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Источник: korrespondent.net

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