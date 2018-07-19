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19. 07. 2018

Трамп подтвердил, что Россия вмешивалась в выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что президента РФ Владимира Путина можно считать персонально ответственным за вмешательство России в американские выборы. Об этом он сказал в среду, 18 июля, в интервью телеканалу CBS.

"Да, потому что он (Путин) во главе страны. Это то же самое, как я считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране (США). Так что конечно, как лидера страны вы могли бы считать его ответственным (за вмешательство – ред.)", − отметил Трамп.

Также он подтвердил, что согласен с выводами американской разведки, расследующей вмешательство России в выборы 2016 года, и подчеркнул, что во время встречи в Хельсинки указал Путину на недопустимость подобных действий. 

"Я дал ему (Путину) понять, что мы этого допустить не можем, и это именно так", − сказал Трамп.

Ранее американский лидер уже заявлял, что верит выводам американских спецслужб о вмешательстве РФ в выборы, отметив, что это в конечном счете не повлияло на результат голосования.
 
Напомним, президенты России и США встретились в Хельсинки 16 июля. 
 
После переговоров с  российским лидером Трамп заявил, что верит словам Путина о невмешательстве в выборы, а позже заявил, что Кремль никоим образом не пытался повлиять на внутренние дела Америки.
 
Высказывания американского лидера вызвали негативную реакцию в США. Корреспондент.net разбирался в подробностях назревающего скандала.

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Источник: korrespondent.net

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