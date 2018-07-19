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19. 07. 2018

По итогам встречи Трампа и Путина в США рассматривают три предложения

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт сообщила, что по итогам встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина американская сторона рассматривает три предложения. Об этом информировала пресс-служба Госдепа.

Отмечается, что одно из предложений касается создания рабочей группы высокого уровня, которая будет включать в себя представителей российской и американской бизнес-сфер.

"Еще одно предложение − это создание определенного экспертного совета, в который войдут политологи из США и из России, дипломаты, бывшие дипломаты, бывшие военные чиновники", − указала Науэрт.

А третье предложение заключается в том, что представители Совета национальной безопасности США встретятся с российскими коллегами из Совета безопасности и договорятся о последующих контактах.

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Источник: korrespondent.net

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