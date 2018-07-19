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19. 07. 2018

ОБСЕ проверит информацию о шпионаже в ее рядах

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ проведет внутреннее расследование в связи с подозрениями в шпионаже в ее рядах.

Представитель СММ Ирина Коробко в интервью агентству AFP в Киеве в среду, 18 июля, назвала "тяжелым ударом" обвинения, прозвучавшие в передаче Fakt немецкого общественно-правового телеканала ARD.

"ОБСЕ, безусловно, проверит, что случилось и как это случилось", − сказала Коробко.

Накануне вечером ARD сообщил о предполагаемом шпионаже в рядах СММ ОБСЕ в Донбассе, в результате которого внутренние документы миссии попали в распоряжение российской Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Телеканал отметил, что в его распоряжении имеется копия цифрового носителя данных, который заполучил сотрудник ФСБ.

На этом носителе, в числе прочего, находилась информация о местах проживания сотрудников СММ ОБСЕ и принимаемых ими мерах безопасности, а также о чертах их характера, личных привычках и предпочтениях − вплоть до сведений о том, какой тип женщин им нравится и насколько они зависимы от алкоголя.

По заключению ARD, документы передал российским агентам предположительно один из сотрудников СММ ОБСЕ.

В преддверии трансляции репортажа ARD миссия ОБСЕ в Донбассе выражала обеспокоенность "предполагаемыми упущениями в сфере безопасности", в результате которых под угрозой могут оказаться частная сфера и безопасность ее сотрудников.

Численность СММ ОБСЕ на востоке Украины составляет около 600 человек. Это единственная независимая наблюдательная миссия в регионе, которая ежедневно передает информацию о происходящих там боевых действиях.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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