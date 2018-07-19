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19. 07. 2018

Афганский посол в РФ назвал ошибкой ввод советских войск

Афганский посол в России ​Абдул Каюм Кучай заявил о том, что Кабул рассчитывает на извинения российских властей за ввод советских войск в Афганистан в 1979 году. Об этом дипломат рассказал на ​встрече с фракцией ЛДПР в нижней палате российского парламента, сообщает РБК.

Случившееся в 1978–1979 годах Каюм Кучай назвал ошибкой . 

"В 1978 году (в Афганистане) к власти пришли левые силы, которые на самом деле не были левыми. У них было одно желание − власти", − указал посол.

По его мнению, Советский Союз, признав тогда "марионеточное" правительство страны "сделал свою первую ошибку".

Второй ошибкой СССР Каюм Кучай назвал ввод советских войск в 1979 году, в результате чего "погибли более двух миллионов афганцев и большое количество советских солдат", а инфраструктура страны была разрушена.

Теперь Кабул, по словам дипломата, заинтересован в том, чтобы российско-афганские отношения развивались и "прежние ошибки не повторялись".

"Сейчас мы рассчитываем, чтобы правительство России выразило некие извинения афганскому народу", − заявил Каюм Кучай. 

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Ранее сообщалось, что через 30 лет в Украину вернулся прапорщик Игорь Белокуров, который пропал в Афганистане.

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Источник: korrespondent.net

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