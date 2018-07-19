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19. 07. 2018

Трамп пошутил о разведке США во время брифинга

Во время общения президента США Дональда Трампа с журналистами в Белом доме погас свет.

Видео инцидента опубликовало ABC News.

"Я полностью поддерживаю и с доверием отношусь к американским агентствам разведки", − заявил президент США, после чего в овальном кабинете погас свет.

"Упс, они только что выключили свет. Это, видимо, разведывательные службы. Это было странно, но все ок", − отметил Трамп. Высказывание президента рассмешило присутствующих.

WATCH: Lights in White House go out as Pres. Trump says he has "full faith and support for America's intelligence agencies."

"Oops, they just turned off the light. That must be the intelligence agencies." https://t.co/1CmKWam03G pic.twitter.com/w2aGMnjpxS

— ABC News (@ABC) 17 июля 2018 г.

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Источник: korrespondent.net

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