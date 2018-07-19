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19. 07. 2018

Россия готовит санкции против Украины

Российское правительство разрабатывает пакет санкций против Украины, пишет Коммерсант со ссылкой на источники. 

Отмечается, что пакет мер должен быть принят в виде указа президента и станет частью общей концепции по снижению негативного влияния антироссийских санкций на экономику.

Предложения по запрету импорта определенных товаров из Украины должны быть подготовлены в правительстве РФ к 1 августа.

По словам источника издания, первыми в списке санкционных товаров могут оказаться украинские удобрения. При этом, как указывает Коммерсант, импорт этой продукции в РФ "ничтожен".

Также под санкции могут попасть и отдельные украинские граждане. Подобная возможность, утверждает один из собеседников издания, обсуждалась еще с 2014 года.

В российский санкционный список могут попасть украинские бизнесмены, политики и госслужащие, возможной мерой воздействия на которых станет блокировка активов в РФ.

Напомним, в начале июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях. 

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Источник: korrespondent.net

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