Итоги 18.07: Резкий Трамп и "крымские" санкции

Трамп назвал жителей Черногории агрессивными

Президент США Дональд Трамп усомнился в необходимости коллективной самообороны стран НАТО. Он заявил, что американские войска не должны защищать Черногорию, поскольку "это очень несправедливо, ведь они даже не платят".

Кроме того американский президент обвинил жителей Черногории в "агрессивности".

Кабмин поручил провести пробную перепись населения

Кабинет министров Украины поручил Государственному комитету статистики провести в декабре 2019 года пробную перепись населения с использованием инновационных технологий сбора информации.

Венгрия вышла из сделки по миграции с ООН

Венгерское правительство приняло решение о выходе из международной сделки по миграции, последовав примеру США. По мнению властей страны, эта сделка поощряет нежелательные и потенциально опасные для всего мира перемещения людей.

В Украине начали производить снаряды по стандартам НАТО

Шосткинский казенный завод Импульс, входящий в состав Укроборонпрома, совместно с киевским заводом Кузница на Рыбацком, начал серийное производство боеприпасов для 40-мм автоматического гранатомета - ПГОФ-40, которые соответствуют стандарту НАТО.

Кабмин инициировал проверки лесхозов

Кабинет министров поручил Госаудитслужбе, ГФС, Нацполиции и Госгеокадастру провести проверки во всех лесхозах на предмет незаконной вырубки и контрабанды леса.

Премьер-министр Владимир Гройсман также сообщил, что накануне подписал заключение к законопроекту, инициирующему криминализацию контрабанды леса.

ЕС продлили санкции в отношении Крыма.

Совет Евросоюза продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года.

Решение, кроме стран ЕС поддержали Албания, Норвегия, Черногория, Грузия и Украина.

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Источник: korrespondent.net