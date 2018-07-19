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19. 07. 2018

Итоги 18.07: Резкий Трамп и "крымские" санкции

 
Трамп назвал жителей Черногории агрессивными
 
Президент США Дональд Трамп  усомнился в необходимости коллективной самообороны стран НАТО. Он заявил, что американские войска не должны защищать Черногорию, поскольку "это очень несправедливо, ведь они даже не платят".
 
Кроме того американский президент обвинил жителей Черногории в "агрессивности".
 
Кабмин поручил провести пробную перепись населения
 
Кабинет министров Украины поручил Государственному комитету статистики провести в декабре 2019 года пробную перепись населения с использованием инновационных технологий сбора информации.
 
Венгрия вышла из сделки по миграции с ООН
 
Венгерское правительство приняло решение о выходе из международной сделки по миграции, последовав примеру США. По мнению властей страны, эта сделка поощряет нежелательные и потенциально опасные для всего мира перемещения людей.
 
В Украине начали производить снаряды по стандартам НАТО
 
Шосткинский казенный завод Импульс, входящий в состав Укроборонпрома, совместно с киевским заводом Кузница на Рыбацком, начал серийное производство боеприпасов для 40-мм автоматического гранатомета - ПГОФ-40, которые соответствуют стандарту НАТО.
 
Кабмин инициировал проверки лесхозов
 
Кабинет министров поручил Госаудитслужбе, ГФС, Нацполиции и Госгеокадастру провести проверки во всех лесхозах на предмет незаконной вырубки и контрабанды леса.
 
Премьер-министр Владимир Гройсман также сообщил, что накануне подписал заключение к законопроекту, инициирующему криминализацию контрабанды леса.
 
ЕС продлили санкции в отношении Крыма.
 
Совет Евросоюза продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года.
 
Решение, кроме стран ЕС поддержали Албания, Норвегия, Черногория, Грузия и Украина.
 
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Источник: korrespondent.net

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