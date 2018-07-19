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19. 07. 2018

Президент Ирака распустил парламент

Президент Ирака Фуад Масум подписал в среду указ об отставке всех 328 членов парламента – Национальной ассамблеи. Об этом сообщает Интерфакс в четверг, 19 июля.

В соответствии с конституцией Ирака, мандат нынешнего парламента истек 30 июня. Согласно указу президента, отставку депутатов должны принять нынешний председатель парламента и министр финансов.

Парламентские выборы в Ираке состоялись совсем недавно – 12 мая. По первоначальным подсчетам, победу в них одержал блок ас-Сайрун, возглавляемый шиитским богословом Муктадой ас-Садром.

В начале июля парламент Ирака принял законопроект, предписывающий ручной пересчет всех голосов, отданных на парламентских выборах. Такое решение законодательное собрание страны приняло на фоне сообщений о мошенничестве на выборах, ранее появившихся в местных СМИ.

Национальной ассамблее не удалось продлить нынешний мандат, чтобы продлить работу депутатского корпуса до тех пор, пока не будет завершен ручной пересчет результатов.

Ранее сообщалось, что львиная доля украинцев ожидает фальсификаций от выборов президента в следующем году. Только 18% опрошенных считает, что президентские выборы и подсчет их итогов пройдут достаточно честно.

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Источник: korrespondent.net

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