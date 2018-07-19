В городе Сколе Львовской области на взятке задержали мэра Владимира Москаля. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook поздно вечером в среду, 18 июля.

По его словам, Москаля задержали во время получения взятки в 68,7 тысяч гривен

"В славном городе Сколе работает мэром такой себе В. Москаль. Работает, хотя еще в марте 2018 осужден на 6,5 лет за взятку. Однако, апелляция все переносится. И В. Москаль продолжает быть мэром. Чтобы не потерять навыки решил этот Москаль снова взять неправомерную выгоду на 68,7 тыс. грн", – написал Луценко.

Генпрокурор добавил, что "Москаль снова в наручниках".

Cмотрите фотогалерею: Мэр города Сколе задержан на взятке

Ранее сообщалось, что мэра Старого Самбора Мэра, районного центра Львовской области, задержали при попытке дачи взятки полицейским в размере 2 тысяч долларов.

А в Луганской области задержали во время получения 135 тысяч гривен взятки заместителя мэра Северодонецка и помощника депутата.

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Источник: korrespondent.net