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19. 07. 2018

В Париже из магазина украли часы на 200 тысяч евро

В центре Парижа неизвестный мужчина украл из ювелирного магазина часы на 200 тысяч евро. Инцидент произошел вечером в среду, 18 июля, сообщает Le Figaro.

"Угрожая продавцу оружием, мужчина положил в сумку часы общей стоимостью около 200 тысяч евро", – рассказали в полиции.

По одним данным, ограбление произошло в 7-м округе Парижа, по другой – в 1-м. Район блокирован силовиками, которые ведут активные поиски грабителя.

Напомним, в декабре 2017 года в Париже грабитель украл колье стоимостью 560 тысяч евро из ювелирного магазина прямо из-под носа у продавца.

А в июне в Харькове из ювелирного магазина похитили дорогие часы и украшения. По данным местных СМИ, сумма ущерба составила десятки миллионов гривен.

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Источник: korrespondent.net

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