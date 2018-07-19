Лента RSS
Подписаться на ленту
19 июля 2018, четверг, 10:43
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,31
19. 07. 2018

Красный Крест направил 154 тонны гуманитарки в ДНР

Миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) отправила восемь грузовиков с гуманитарной помощью для жителей неподконтрольной территории Донецкой области.

Об этом сообщает Госпогранслужба в четверг, 19 июля.

"Через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое проследовало восемь грузовых машин со строительными материалами и продуктовыми наборами общим весом почти 154 тонн от Международного комитета Красного Креста", – говорится в сообщении.

Напомним, 12 июля Красный Крест направил в ДНР 16 грузовиков с гуманитарной помощью весом почти 300 тонн. Это были продукты, материалы для теплиц и песок.

Ранее немецкий Красный Крест призвал увеличить помощь для Донбасса. На сегодняшний день в Украине в ней нуждаются около 3,4 млн человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу медосмотр: окулист говорит, мол, чего хотите, возраст, не молодеете же, невролог туда же – возрастные изменения...

Один только президент в меня верит, только он считает, что я еще 20 лет работать могу и ничего мне не сделается. Спасибо, родной!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.