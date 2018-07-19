Красный Крест направил 154 тонны гуманитарки в ДНР

Миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) отправила восемь грузовиков с гуманитарной помощью для жителей неподконтрольной территории Донецкой области.

Об этом сообщает Госпогранслужба в четверг, 19 июля.

"Через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое проследовало восемь грузовых машин со строительными материалами и продуктовыми наборами общим весом почти 154 тонн от Международного комитета Красного Креста", – говорится в сообщении.

Напомним, 12 июля Красный Крест направил в ДНР 16 грузовиков с гуманитарной помощью весом почти 300 тонн. Это были продукты, материалы для теплиц и песок.

Ранее немецкий Красный Крест призвал увеличить помощь для Донбасса. На сегодняшний день в Украине в ней нуждаются около 3,4 млн человек.

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Источник: korrespondent.net