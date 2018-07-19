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19. 07. 2018

В США велосипедистку чудом не раздавил мост

В американском штате Висконсин велосипедистка чудом не погибла из-за своей невнимательности. Об этом сообщает ТСН в четверг, 19 июля.

Женщина не обратила внимания на красный сигнал, проехала между двумя шлагбаумами и со всего маха упала между конструкциями моста.

"Вероятно, она даже не заметила, что мост на тот момент уже начали разводить. Если бы оператор путепровода мгновенно не отреагировал и не нажал кнопку "стоп", ее просто расплющило бы железобетонной махиной", – говорится в сообщении.

Ранее в Киеве автомобиль Nissan насмерть сбил мужчину, который шел по Дарницкому мосту вне пешеходной дорожки.

А в Чернигове под автомобильным мостом произошла авария, в результате которой погибли три человека.

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Источник: korrespondent.net

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