В США велосипедистку чудом не раздавил мост

В американском штате Висконсин велосипедистка чудом не погибла из-за своей невнимательности. Об этом сообщает ТСН в четверг, 19 июля.
Женщина не обратила внимания на красный сигнал, проехала между двумя шлагбаумами и со всего маха упала между конструкциями моста.
"Вероятно, она даже не заметила, что мост на тот момент уже начали разводить. Если бы оператор путепровода мгновенно не отреагировал и не нажал кнопку "стоп", ее просто расплющило бы железобетонной махиной", – говорится в сообщении.
Ранее в Киеве автомобиль Nissan насмерть сбил мужчину, который шел по Дарницкому мосту вне пешеходной дорожки.
А в Чернигове под автомобильным мостом произошла авария, в результате которой погибли три человека.
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Источник: korrespondent.net
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