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19. 07. 2018

Госдеп США озвучил итоги встречи Трампа и Путина

Госдепартамент США рассматривает три предложения по итогам встречи президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Хизер Нойерт, говорится на сайте департамента.

Так, по словам Нойерт, первое предложение заключается в создании рабочей группы высокого уровня, в которую должны выйти бизнесмены из обеих стран.

Вторым пунктом будет появление экспертного совета из политологов, действующих и бывших дипломатов и экс-военных.

Кроме того, предлагается проводить встречи Совета национальной безопасности США и Совета безопасности России.

Нойерт также отметила, что все эти предложения достаточно "скромные", однако назвала их хорошим началом.

Напомним, президенты России и США встретились в Хельсинки 16 июля. 

Высказывания американского лидера вызвали негативную реакцию в США. Корреспондент.net разбирался в подробностях назревающего скандала.

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Источник: korrespondent.net

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