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19. 07. 2018

В Британии идентифицировали виновных в отравлении Скрипалей – СМИ

Правоохранительные органы Великобритании установили конкретных людей, виновных в отравлении Новичком бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Об этом сообщает газета The Sun в четверг, 19 июля.

"Следователи считают, что они установили подозреваемых в применении Новичка. Они перепроверили это по записям имен людей, которые въезжали в страну примерно в это время", – цитирует издание источника, знакомого с ситуацией.

Он подчеркнул: "Безусловно, они русские".

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь отравились в Солсбери 4 марта текущего года. Они выжили и начали поправляться.

Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок. Москва все обвинения отвергает.

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Источник: korrespondent.net

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