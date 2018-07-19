В Крыму новые обыски у крымских татар

В аннексированном Крыму утром в четверг, 19 июля, в доме фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Муслима Алиева сотрудники ФСБ проводят обыски. Об этом сообщает Крымская солидарность.

Отмечается, что около шести силовиков находятся во дворе и около пяти - в доме.

"Обыскивают Гульсум Алиеву. Предварительно известно, что составлен протокол на ее имя. Предъявляется обвинение по статье 282 УК РФ в связи с публикациями в Крымской солидарности. Изъяли мобильные телефоны и технику у всей семьи", - говорится в сообщении.

По словам юриста Лили Гемеджи, проводятся "оперативно-розыскные мероприятия в ходе доследственной проверки".

"Постановление об обследовании выписано судьей Алуштинского суда Изотенко", - сказала юрист.

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Напомним, 18 июня в городе Старый Крым силовики ворвались в дом крымского татарина Юнуса Сейтумерова. После завершения обысков крымского татарина и его дочь отвезли в Симферополь.

Также 10 мая в аннексированном Севастополе прошли обыски у крымских татар.

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Источник: korrespondent.net