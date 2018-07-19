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19. 07. 2018

Пастор-сатанист признался в ритуальных убийствах сотен детей

В Гане пастор во время выступления по телевидению заявил, что с рождения был слугой дьявола и за двадцать лет принес в жертву несколько сотен человек, пишет The Daily Mail.

Во время интервью пастор в маске рассказал, что совершил 675 ритуальных убийств. Более 600 жертв были детьми, которых священнику передали врачи и медсестры, являвшиеся сатанистами. Преступления совершались священником на протяжении 17 лет.

Из рассказа пастора, которому исполнилось около 30 лет, следует, что он с рождения ощущал себя слугой дьявола. Мужчина также утверждает, что входил в контакт с 650 демоническими духами.

По словам священнослужителя, он раскаивается в содеянном, и отказался от сатанизма. Однако мужчина добавил, что в Гане есть и другие "псевдосвященники", которые обманывают паству и являются слугами дьявола.

Пастор отрицал, что выступил с шокирующим заявлением по телевидению ради получения денежного вознаграждения. По словам бывшего сатаниста, он является сыном председателя Верховного суда, который оставил ему большое наследство в виде объектов недвижимости.

Ранее сообщалось, как в США две женщины, хотели изгнать из пятилетней девочки дьявола и с этой целью они ее связали и подожгли. 

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Источник: korrespondent.net

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