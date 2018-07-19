Экс-глава Апелляционного суда Крыма объявлен в розыск

Правоохранители объявили в розыск бывшего главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука. Об этом в эфире программы Громадське.Крим сказал первый заместитель прокурора АРК Николай Иванец.

"Он скрывается от следствия, и мы имеем данные, что он находится на территории Украины", – сказал Иванец.

Как сообщает Крым.Реалии, 11 июля сотрудники прокуратуры АР Крыма и СБУ провели обыски в помещениях, в которых проживает Валерий Чернобук.

Бывшего крымского судью подозревают в совершении государственной измены. Его местонахождение на данный момент неизвестно.

По версии ГПУ, Чернобук оказывал помощь России и ее представителям в переходе судов АР Крым на осуществление правосудия на основании российского законодательства, что привело к обеспечению функционирования российских судебных органов, аннексии Крыма.

Ранее Чернобук отвергал все обвинения в поддержке российских властей Крыма, сообщая, что после аннексии был "вынужден покинуть свой пост" и переехать к семье в Днепр. По его словам, его якобы буквально выгнали с работы в Крыму, не выдав ни трудовое, ни личное дело.

Бывший судья утверждает, что через СМИ призывал всех судей Крыма не присягать России, не менять гражданства.

После переезда на материковую часть Украины Чернобук работал судьей в Апелляционном суде в Днепропетровской области.

В сентябре 2016 года Верховная Рада уволила за нарушение присяги 29 судей, в том числе судью Апелляционного суда Днепропетровской области Чернобука.

Позже Высший апелляционный суд Украины отказал Валерию Чернобуку в обжаловании постановления Верховной Рады, которым его уволили с последнего места работы в суде Днепропетровской области.

Напомним, в апреле 2018 года полиция Крыма объявила в розыск около шести тысяч лиц, причастных к вооруженной аннексии полуострова. В списки включены сотни людей, которые принимали участие в захвате военных гарнизонов на полуострове.

Ранее прокуратура Крыма объявила в розыск семерых бывших депутатов крымского парламента, которые содействовали аннексии полуострова.

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Источник: korrespondent.net