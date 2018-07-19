Машинисты поезда пытались спрятать тело женщины, которую переехали

В Николаевской области уволили машинистов поезда, которые переехали женщину, после чего попытались избавиться от улик. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Одесская железная дорога.

"Из-за нарушения рабочей дисциплины и Регламента действий работников, связанных с движением поездов в аварийных и нестандартных ситуациях машинист и помощник машиниста были уволены с занимаемых должностей. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются. Ведется следствие, назначен ряд экспертиз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот случай расследуют правоохранители. Укрзализныця и региональный филиал Одесская железная дорога способствуют проведению всех следственных действий и надеются, что уже в ближайшее время будут установлены все обстоятельства инцидента.

Как сообщает пресс-служба полиции в Николаевской области, сообщение о том, что на станции Березнеговатое на женщину совершил наезд товарный поезд, поступило в прошлую пятницу, 13 июля, около 2:00.

"Предварительно установлено, что 44-летняя женщина находилась на пути, когда машинист увидел ее, и предпринял меры экстренного торможения. Однако поезд не успел остановиться и сбил ее. Как установило следствие, машинист вместе с помощником не сообщили о событии, а забрали тело в поезд и избавились от него по дороге к станции назначения", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, если они повлекли гибель людей - наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет. А также по ч.1 ст.297 УКУ Надругательство над [...] трупом, что наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.

По данным издания Левый берег, после наезда локомотивная бригада остановилась и перестала выходить на связь. Дежурный станции приказал подчиненному проверить, что произошло. Подойдя к месту остановки поезда, работник железной дороги увидел труп женщины, однако машинисты начали угрожать ему, поэтому он вернулся на рабочее место и выключил телефон, не вызвав полицию.

"Между тем дежурный по станции сам пошел к месту остановки поезда. Машинисты сказали ему, что долго стояли из-за срабатывания автоматических тормозов. Через некоторое время бригада заявила о готовности продолжить движение и покинула станцию. После этого диспетчер заметил у колеи ампутированную руку, следы крови и мобильный телефон. Самого тела не было", - говорится в заметке.

Дежурный по станции вызвал полицию, которая по найденному мобильному установила личность погибшей. После этого на станции Апостолово при осмотре на поезде нашли свежие следы крови.

"Из страха быть обвиненными в наезде они забрали части тела, спрятали его в пакеты в шахте холодильника и выбросили в другом месте. Труп нашли 15 июля", - отмечается в заметке издания.

Ранее сообщалось, что во Львове поезд Ивано-Франковск-Киев сбил мужчину и женщину.

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Источник: korrespondent.net