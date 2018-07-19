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19. 07. 2018

В Индии 17 мужчин месяцами насиловали девочку-подростка

В индийском городе Ченнаи 17 мужчин с января насиловали 11-летнюю девочку. Об этом сообщает CNN.

"17 мужчин работали в здании, где жила девочка, в качестве персонала службы безопасности и техники. Сейчас они находятся под арестом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у девушки были проблемы со слухом. Предполагается, что перед насилием в подвале здания мужчины вводили ей "успокаивающие препараты".

О насилии девочка призналась членам своей семьи, которые затем вызвали полицию. Пострадавшая опознала всех насильников. По меньшей мере четверо из них признали свою вину. 

Ранее сообщалось, что в лесополосе вблизи зоны Чернобыльской АЭС двое мужчин привязали к дереву и неестественным путем изнасиловали 24-летнюю иностранку.

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Источник: korrespondent.net

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