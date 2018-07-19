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19. 07. 2018

Контрразведка задержала бывшую "ополченку" ДНР

Сотрудники военной контрразведки задержали участницу незаконных вооруженных формирований самопровозглашенной ДНР, которая  скрывалась от правосудия на мирной территории Украины. Об этом сообщает пресс-центр ООС в четверг, 19 июля.

"Силовики установили, что 43-летняя жительница Славянска в 2014 году, под влиянием пророссийской пропаганды, вместе с мужем добровольно присоединилась к "ополчению Новороссии". Под руководством боевиков, один из которых имел позывной "Хмель", она осуществляла фильтрационные мероприятия в Славянске и Краматорске, выявляла патриотически настроенных граждан Украины и доставляла их в комендатуру ДНР", – говорится в сообщении.

Но с началом активных действий Вооруженных сил Украины по освобождению городов Донбасса, "ополченка" самовольно покинула "службу".

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о создании непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований (ст. 260 УК Украины). Отмечается, что сейчас задержанная сотрудничает со следствием.

Накануне в международном аэропорту Борисполь правоохранители задержали пособника сепаратистов из самопровозглашенной ДНР.

А 4 июля в Донецкой области на блокпосту задержали троих сепаратистов.

Источник: korrespondent.net

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