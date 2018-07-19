В ДНР без воды остались тысячи абонентов

Более 2700 абонентов остались без водоснабжения на неподконтрольной территории Донецкой области из-за аварий. Об этом сообщило "МЧС" сепаратистов в четверг, 19 июля.

Так, с 17 июля в Амвросиевском районе в поселке Новоамвросиевское в результате выхода из строя трансформатора обесточен Красновский водозабор КП Вода Донбасса – без водоснабжения остались 1600 абонентов.

Вчера днем в Старобешевском районе в городе Комсомольское по улице Маяковского вследствие порыва водопровода диаметром 150 мм без водоснабжения осталось 210 абонентов.

А в Докучаевске в тот же день вечером по улице Пушкина из-за аварии на водопроводе диаметром 100 мм без водоснабжения осталось 917 абонентов.

Накануне стало известно, что в городе Енакиево, подконтрольном сепаратистам, произошел несчастный случай, в результате которого погибли четыре сотрудника водоканала и пострадали еще четыре.

Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявлял, что без воды на Донбассе могут остаться до 3 млн человек.

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Источник: korrespondent.net