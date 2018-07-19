В ДНР без воды остались тысячи абонентов

Более 2700 абонентов остались без водоснабжения на неподконтрольной территории Донецкой области из-за аварий. Об этом сообщило "МЧС" сепаратистов в четверг, 19 июля.
Так, с 17 июля в Амвросиевском районе в поселке Новоамвросиевское в результате выхода из строя трансформатора обесточен Красновский водозабор КП Вода Донбасса – без водоснабжения остались 1600 абонентов.
Вчера днем в Старобешевском районе в городе Комсомольское по улице Маяковского вследствие порыва водопровода диаметром 150 мм без водоснабжения осталось 210 абонентов.
А в Докучаевске в тот же день вечером по улице Пушкина из-за аварии на водопроводе диаметром 100 мм без водоснабжения осталось 917 абонентов.
Накануне стало известно, что в городе Енакиево, подконтрольном сепаратистам, произошел несчастный случай, в результате которого погибли четыре сотрудника водоканала и пострадали еще четыре.
Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявлял, что без воды на Донбассе могут остаться до 3 млн человек.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby