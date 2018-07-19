На Гончаровском военном полигоне в Черниговской области прошла демонстрация нового боевого модуля, установленного на боевой колесной бронированной машине Козак-2М. Об этом в среду, 18 июля, сообщил военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Это трехсторонний проект, в котором принимают участие турецкая компания Aselsan, государственное Киевское конструкторское бюро Луч, а также частное предприятие НПО Практика, которое является разработчиком и производителем боевой бронированной машины.

Згурец отметил, что представленный модуль может оснащаться различными типами пулеметов, но главная его ударная сила - это отечественный противотанковый ракетный комплекс Барьер в исполнении с увеличенным количеством ракет на пусковой. Это четыре ракеты Р-2С. Максимальная дальность пуска - 5 километров, бронепробиваемость за динамической защитой - 800 миллиметров.

Также могут применяться ракеты с осколочно-фугасной, а также с термобаричой боевой частью. Система управления ракетой - лазерная, полуавтоматическая. Перезарядка - через люки на крыше машины. Масса модуля - в пределах 400 килограммов.

Модуль оснащен одномоментными двигателями, которые обеспечивают скорость опрокидывания оси прицеливания, по утверждениям представителей турецкой компании, до 30° в секунду.



"Во время испытаний днем были осуществлены пуски управляемой противотанковой ракетой ЖК-2С на расстояние в 1,8 километра по движущейся мишени, а также ночью - на расстоянии в 3 километра по бронированной цели, с использованием тепловизора компании Aselsan. За пусками наблюдала зарубежная военная делегация. Пуски были удачными", - сообщил эксперт.

Cмотрите фотогалерею: Под Черниговом испытали новый боевой модуль

Ранее в Украине прошел успешные испытания усовершенствованный боевой модуль Дуплет, предназначенный для модернизации бронетехники.

Также в Черниговской области государственное Киевское конструкторское бюро ЛУЧ вместе с иностранными партнерами провело испытания нового боевого модуля.

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Источник: korrespondent.net