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19. 07. 2018

В США вертолет "сдул" палатку с солдатами: 22 пострадавших

В американском штате Калифорния на военной базе Fort Hunter Ligget обрушилась палатка, в результате чего пострадали 22 солдата. Об этом сообщается на странице военной базы в Twitter.

Отмечается, что причиной инцидента стал вертолет UH-60 Blackhawk. Под действием потока воздуха от его ротора произошло обрушение шатра.

Инцидент произошел накануне вечером в ходе учений.

По информации военных, большинство пострадавших отделались незначительными травмами. Им оказали медицинскую помощь на территории базы. В госпитали доставили четверых военнослужащих.

Approx. 9:30 pm, a U.S. Army UH-60 Blackhawk helicopter landing’s rotor wash blew over a tent structure and injured a number Soldiers. There are NO FATALITES reported at this time. First responders on site report there are 22 injuries. 1/3

— Fort Hunter Liggett (@FtHunterLiggett) 19 июля 2018 г.

Напомним, в сентябре прошлого года 15 американских солдат получили ранения после взрыва на тренировочном полигоне на базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина.

А в феврале нынешнего года 11 военных пострадали после вскрытия подозрительного письма на базе в округе Арлингтон под Вашингтоном.

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Источник: korrespondent.net

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