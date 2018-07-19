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19. 07. 2018

В Украине выросло число умышленных убийств - ГПУ

В Украине за шесть месяцев 2018 года было совершено 4465 умышленных убийств. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в четверг, 19 июля, пишет УНН со ссылкой на Генеральную прокуратуру Украины.

По информации прокуратуры, в январе-июне этого года было совершено 4465 умышленных убийств, из которых было зафиксировано 817 очевидных умышленных убийств.

В то же время за этот период о подозрении в совершении особо тяжких преступлений было сообщено 680 лицам, в суд направлено 356 обвинительных актов.

Ранее сообщалось, что в Украине за прошлый год было совершено 5180 убийств.

Напомним, ранее в Нацполиции заявили, что в Украине за 2017 год раскрыли 1387 убийств из 1551 совершенных и 466 убийств прошлых лет.

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Источник: korrespondent.net

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