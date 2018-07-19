Обвал дома в Праге: посольство подтвердило данные о пострадавших украинцах

Посольство Украины в Чехии подтвердило данные о пострадавших украинцах в результате обвала дома на одной из центральных улиц Праги. Об этом в среду, 18 июля, рассказал первый секретарь посольства Валерий Борисов, пишет Радио Свобода.

По его словам, двое украинцев все еще находятся в больнице, одного уже выписали.

Борисов отметил, что один украинец получил ранения средней тяжести, состояние еще одного соотечественника оценивается как тяжелое.

В ближайшее время сотрудники украинского консульства должны встретиться с представителями чешской строительной фирмы Metrostav, на объекте которой произошла авария.

В компании пока не прокомментировали инцидент.

Ранее СМИ сообщали, что при обрушении под завалами оказались как минимум пять человек, не называя их национальности. Позже СМИ сообщили, что во время обвала в доме в центре Праги пострадали трое мужчин из бригады рабочих из Закарпатья.

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Источник: korrespondent.net