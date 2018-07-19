В Израиле приняли закон о национальном еврейском государстве

Кнессет принял в четверг, 19 июля, спорный закон о национальном еврейском характере государства Израиль. За него проголосовали 62 депутата, 55 выступили против, а еще двое воздержались.

Закон предполагает, что Израиль - это историческая родина еврейского народа, право на национальное самоопределение есть только у еврейского населения, иврит - единственный официальный язык государства, Иерусалим - столица страны, а развитие еврейских поселений представляет собой задачу государственной важности.

Арабский язык получил "специальный статус", который позволит в дальнейшем использовать его в государственных учреждениях.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил после принятия закона: "Израиль - это национальное государство еврейского народа, и мы уважаем права всех наших граждан".

В то же время депутаты арабского происхождения назвали закон расистским и посчитали его принятие "смертью демократии". Арабское население составляет около 20% жителей Израиля.

Недавно Нетаньяху поручил вызвать посла Евросоюза в Тель-Авиве Эммануэля Жофре в израильский МИД, для того, чтобы вручить ему ноту протеста в связи со вмешательством Европейского союза в законодательный процесс страны.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net