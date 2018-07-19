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19. 07. 2018

В Румынии на ходу загорелся автобус: 13 пострадавших

В Румынии автобус, в котором было 30 рабочих, загорелся на одной из автодорог уезда Муреш - 13 человек получили ожоги различной степени тяжести. Об этом сообщил координатор Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии Раед Арафат в среду, 19 июля.

"По предварительным данным, 11 человек получили ожоги первой степени, еще двое - ожоги второй степени. Все пострадавшие доставлены в местную больницу", - сказал Арафат.

На месте аварии работают спасатели и несколько экипажей скорой медицинской помощи, а также следственная бригада управления полиции уезда.

По предварительным данным следствия, автобус загорелся из-за технической неисправности системы охлаждения двигателя.

Проводятся дополнительные следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Луцке на ходу загорелся троллейбус, который двигался по маршруту №1.

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Источник: korrespondent.net

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