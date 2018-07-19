В Луцке загорелся троллейбус №234, который двигался по маршруту №1. Об этом в четверг, 19 июля, сообщают Волынские Новости со ссылкой на очевидцев.
Отмечается, что возгорание произошло 19 июля около 12:30. Водитель собственными силами справился с огнем с помощью огнетушителя.
В комментарии изданию директор ЛПЭ Владимир Пуц подтвердил факт возгорания. Причиной пожара стала неисправность контроллера управления.
"Возгорания, как такового, не было - много дыма возникло из-за плавления изоляции. Его ликвидировали на месте", - отметил Пуц.
На ЛПЭ начинают служебную проверку, в ходе которой установят, когда троллейбус проходил последний техосмотр, кто проводил электромонтажные работы.
Cмотрите фотогалерею: В Луцке загорелся троллейбус
Ранее в Соломенском районе Киева во время движения загорелся троллейбус №42.
Также ранее на улице Полярной в Киеве троллейбус во время движения буквально переломился пополам.
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Источник: korrespondent.net
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