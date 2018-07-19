Обыски в Крыму: задержана дочь фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир"

Российские силовики в четверг, 19 июля, задержали дочь фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Гульсум Алиеву. Об этом сообщает Крымская солидарность.

Отмечается, что следственные мероприятия окончены.

Гульсум Алиеву сотрудники ФСБ увезли из дома в СК г. Алушта.

Напомним, утром 19 июля в аннексированном Крыму в доме фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Муслима Алиева начались обыски. Обыскивали Гульсум Алиеву, которой предъявили обвинение в связи с публикациями в Крымской солидарности.

Ранее, 18 июня, в городе Старый Крым силовики ворвались в дом крымского татарина Юнуса Сейтумерова. После завершения обысков крымского татарина и его дочь отвезли в Симферополь.

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Источник: korrespondent.net