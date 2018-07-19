В Минобразования назвали топ-5 специальностей у абитуриентов

Больше всего заявок абитуриенты подали на специальности право, филология, среднее образование, менеджмент и медицина. Об этом сообщил замминистра образования и науки Юрий Рашкевич на пресс-конференции в четверг, 19 июля.

Среди университетов самыми популярными у поступающих сейчас КНУ им. Шевченко, ЛНУ им. Франко, КПИ им. Сикорского, Львовская политехника и ХНУ им. Каразина.

Всего на утро 19 июля абитуриенты подали в вузы почти миллион заявлений на бакалавра, магистра и младшего специалиста. Из них более половины - около 600 тысяч - поданы в электронном виде.

"Сегодняшний день можно считать "экватором" вступительной кампании - неделя подачи заявлений уже позади и неделя еще впереди, их прием продлится до 18 часов 26 июля. До 18 часов 25 июля будет открыта регистрация электронных кабинетов. А уже 1 августа состоится обнародование рейтингового списка поступающих", - сообщил Рашкевич.

В среднем каждый абитуриент подал четыре заявления, в то время как условия приема позволяют подать до 7 заявлений на бюджетное обучение.

"Скорее всего, большинство поступающих ждут последних дней вступительной кампании, чтобы в зависимости от ситуации, рейтинговых списков подать оставшиеся заявления. В итоге только на бакалавра мы ожидаем около миллиона заявлений", - добавил замминистра.

Ранее сообщалось, что в новом рейтинге лучших высших учебных заведений Европы британского журнала Times Higher Education (THE) оказалось четыре украинских вуза.

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Источник: korrespondent.net