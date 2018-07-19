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19. 07. 2018

Медведчук: Ситуация с Днепразотом обнажил проблему коммунальной сферы

Кризис в химической отрасли обнажил огромную проблему коммунальной сферы Украины: все, что имеет страна, - это запущенное, разваливающееся коммунальное хозяйство. Так прокомментировал лидер общественного движения Украинский выбор - Право народа» Виктор Медведчук ситуацию с Днепразотом.

Он также обратил внимание, что жидкий хлор в стране не производится уже месяц, а власти до сих пор не предложили решения столь важной проблемы.

Ссылаясь на данные экспертов, политик отметил, что без возобновления поставок дезинфицирующих веществ вода станет технической, а если учесть, что подавляющее большинство водоканалов используют хлор как самый дешевый дезинфектант, нетрудно спрогнозировать  масштабы катастрофы.

"Кризис в химической отрасли обнажил огромную проблему коммунальной сферы Украины. Все, что имеет страна, это запущенное, разваливающееся коммунальное хозяйство, за годы "реформ" так и не увидевшее модернизации и инноваций. А еще это неадекватно высокие тарифы и цены, не отвечающие уровню предоставляемых услуг; неспособность властей оперативно реагировать в кризисных ситуациях; стремление правительства все проблемы в стране взвалить на бизнес и граждан. Фактически народ стал заложником безграмотной, безответственной, популистской политики еврореформаторов, которые, рассказывая о «цивилизационном выборе» Украины и европейских стандартах, довели до коллапса все сферы жизнедеятельности государства", - подытожил Медведчук.

Ранее сообщалось, что Украина начала импорт хлора из Румынии, также ожидаются поставки из Польши, Словакии и Узбекистана. 

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Источник: korrespondent.net

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