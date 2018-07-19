Отравление под Славянском: число госпитализированных выросло

Число госпитализированных в результате массового отравления в детском лагере Ястребок в Донецкой области по состоянии на 10:00 четверга, 19 июля, возросло до 94 человек. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что среди пострадавших - 79 детей и 15 взрослых.

В настоящее время все больные лечатся в стационаре.

Ранее, 18 июля, из детского лагеря Ястребок с признаками острой кишечной инфекции госпитализировали 91 человека.

Напомним, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что вероятной причиной отравления в детском лагере Ястребок стала инфекция сальмонеллеза.

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Источник: korrespondent.net