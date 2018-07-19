В Париже встретились эксперты нормандской четверки

В среду, 18 июля, в Париже состоялась встреча заместителей дипломатических советников и экспертов в нормандском формате. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины во Франции, передает УНН.

"Да, действительно состоялась встреча заместителей дипломатических советников в нормандском формате, вчера состоялась", - подтвердили в посольстве.

Там отметили, что такие встречи на уровне заместителей дипломатических советников являются рабочими неформальными встречами, которые происходят достаточно часто.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин сообщал, что до саммита лидеров нормандской четверки должно состояться несколько встреч на уровне экспертов.

Напомним, 11 июня в Берлине состоялась встреча глав МИД "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия). На переговорах удалось обсудить ряд шагов, обеспечивающих прекращение огня на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net